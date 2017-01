vrt

A.Kockartz Nach Marktführer AB InBev heben jetzt, wie zu erwarten war, auch die anderen großen belgischen Brauereigruppen Haacht und Alken-Maes ihre die Bierpreise an. Die beiden Gruppen wollen ihre Preiserhöhungen am Ende Februar an die Gastronomie weitergeben und ab April auch an den Handel.