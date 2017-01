Belga

A.Kockartz/Belga Im vergangenen Jahr waren rund 12.000 Arbeitnehmer Opfer von Ankündigungen von kollektiven Entlassungen nach Umstrukturierungen in Belgien. Das sind mehr als doppelt so viele Betroffene als im Jahr 2015, wie aus Zahlen des Bundesarbeitsministeriums in Brüssel ersichtlich ist.