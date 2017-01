Belga

A.Kockartz Der Betreiber einer illegalen Bäckerei neben einem Supermarkt in Gent hat zwei Mitarbeiter, die offenbar durch eine CO2-Vergiftung in Ohnmacht gefallen waren, im Stich gelassen. Die beiden Arbeiter, womöglich Schwarzarbeiter, befanden sich am Mittwochmorgen noch in Lebensgefahr.