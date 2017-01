So mancher mag wohl denken, angesichts von bis zu 40 oder 50 € für 1 kg Kabeljau, dass er eigentlich nur Fisch kaufen wollte und nicht gleich den ganzen Laden. Letzte Woche lagen diese Preise noch bei 25 bis 29 €. Doch die teilweise extrem hohen Preise haben ihren Grund. Oder vielmehr ihre Gründe…

Die belgischen Fischversteigerungen handeln in diesen Tagen immer weniger frischen Fisch, denn die hiesigen Fischer steuern seit einiger Zeit lieber niederländische Häfen an. Dies soll an den deutlich strengeren Regeln im belgischen Bundesland Flandern liegen oder auch an den für die Belgier strengeren Fangquoten in der Nordsee, die in den Niederlanden lockerer gehandhabt werden. Bisher fanden nur etwa 10 % der hiesigen Fischer niederländische Häfen interessanter, doch mittlerweile läuft etwa ein Viertel der gesamten belgischen Flotte einen Hafen im nördlichen Nachbarland an.