Belga

A.Kockartz Die Windkraftanlagen auf belgischem Hoheitsgebiet in der Nordsee haben im vergangenen Jahr rund 270 Mio. € an Zuschüssen aus der Staatskasse erhalten. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber den entsprechenden Zuwendungen im Jahr 2015. In den kommenden Jahren werden die Dotationen für den Bau und den Betrieb solcher Anlagen in Belgiens Nordseegewässern wohl weiter steigen.