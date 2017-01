Nach Ansicht der flämischen Wasserwege-Verwaltung ist dieser Trend nicht nur auf die Investitionen in die Binnenschifffahrt im Allgemeinen zurückzuführen, sondern auch auf die Tatsache, dass viele Unternehmen und Gewerbegebiete inzwischen vorzugsweise am Ufer der Wasserwege gebaut werden.

Flanderns Mobilitätsminister Ben Weyts (N-VA) will weiter in den Ausbau der Binnenschifffahrt investieren, denn jede Tonne Fracht, die per Schiff befördert wird, ist eine Tonne Fracht weniger, die im Stau steht…

Dies beinhaltet auch, dass die beiden in Flandern tätigen Landesbehörden in diesem Bereich, die flämische Schifffahrtsgesellschaft nv. De Scheepvaart und die flämische Wasserstraßenverwaltung nv. Waterwegen en Zeekanaal, zu einer einzigen Behörde, zur nv. Vlaamse Waterwegen (Flämische Wasserstraßen) fusionieren werden.

„Ein starker Spieler in diesem Bereich wird die Wachstumsmarge und die Wachstumszahlen in unserem Land besser nutzen können“, so Weyts dazu.