Derzeit sind dutzende weitere Windräder in Flandern im Bau, doch die meisten werden erst im kommenden Jahr an das Stromnetz angeschlossen. In fast allen flämischen Provinzen gewinnt die Windenergie hinzu, außer in Westflandern. Hier hinkt man auf dieser Ebene etwas hinterher, was wiederum zwei Gründe hat:

In der Region zwischen Adinkerke und Jabbeke befinden sich Flugschneisen, sowohl für die zivile, als auch für die militärische Luftfahrt. Hier muss noch einiges an der Kombination Windenergie/Flugsicherheit angepasst werden. Und für Nordseehafen von Zeebrügge besteht noch kein wirklich ernst zu nehmender Plan für Windkraftanlagen, so die VWEA.

Die Betreiber von Windkraftanlagen erhalten in Flandern pro Jahr zusammengerechnet „Grüne Stromzertifikate“ in Höhe von 120 Mio. €. Zwei Drittel davon werden über die Verbraucher verrechnet.