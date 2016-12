Seit einiger Zeit wird ein sehr fortschrittliches EU-Pilotprojekt in BNFW-Fruchtterminal im Antwerpener Hafen angewendet, bei dem der Zoll eine wichtige Rolle übernimmt. In diesem Obsthafen wurden die Möglichkeiten getestet, das Bio-Zertifikat für Bananen in Papierform durch eine verlässlichere und vor allem schnellere digitale Version zu ersetzen.