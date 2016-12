Sechs Unternehmer- und Arbeitgeberverbände aus allen Landesteilen in Belgien haben in einem gemeinsamen Manifest eine Senkung der Unternehmenssteuer von derzeit 33,99 % auf mindestens den EU-Durchschnitt von 22 % gefordert. VBO, VOKA, Unizo, UCM, UWE und BECI rufen die belgische Bundesregierung dazu auf, dringend eine dahingehende Steuerreform auf den Weg zu bringen. Eile sei geboten, so steht in diesem Manifest geschrieben:

„Eine Senkung des nominalen Tarifs und des verringerten Tarifs für kleine Unternehmen in Sachen Unternehmenssteuer ist keine Opportunität sondern eine dringende und absolute Notwendigkeit, um einen Anstieg des Wachstums zu erreichen.“ Der aktuelle Tarif sei „nicht länger hinnehmbar“, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Unternehmer argumentieren in ihrem Manifest für eine Steuerreform in ihrem Bereich auch mit einer sich ankündigenden weiteren Senkung des EU-Durchschnittswerts. Unter anderem senken auch Nachbarländer Belgiens und miteinander konkurrierende EU-Mitgliedsländer ihre entsprechenden Steuersätze.