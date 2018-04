Deutsches U-Boot-Wrack ist Kulturerbe

Auch das britische Kanonenboot „Motorlaunch“ und das französische Torpedoboot „Torpilleur Barlebas“ wurde zum Kulturerbe erhoben. „Die Wracks erzählen ein dunkles Kapitel unserer europäischen Geschichte, dessen Kämpfe vor unserer Nordseeküste ausgetragen wurden und unsere Gesellschaften bis heute prägen. Deshalb ist es so wichtig, die Erinnerung daran in Ehren zu halten“, so Staatssekretär De Backer.

Insgesamt gelten jetzt elf Schiffswracks als Kulturerbe.

Die Ausstellung „Die Schlacht um die Nordsee '14-'18“ wird im Rahmen der Erinnerungsveranstaltungen an den Ersten Weltkrieg in Brügge noch bis Ende August gezeigt. Es ist kein Zufall, dass sie jetzt im April eröffnet wird. Im April 1918 wurde der Hafen von Zeebrugge von den Briten angegriffen, die so verhindern wollten, dass die deutsche U-Boote-Flotte den Hafen noch verlassen konnte.

(Fortsetzung unter dem Foto)