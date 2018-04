Vor einiger Zeit wurde in Löwen beschlossen, das alte Glockenspiel aus der Parkabtei in Heverlee wieder aufzubauen, denn die Pläne zum Bau dieses Instruments blieben von den Flammen vor über 100 Jahren verschont. Symbolisch soll dieses Glockenspiel ein Friedensglockenspiel werden. Im August 2016 kamen sich Neuss und Löwen im Rahmen einer Gedenkfeier in der brabantischen Universitätsstadt näher und die beiden Bürgermeister Louis Tobback (SP.A) und Rainer Breuer (SPD) vereinbarten dabei, in Zukunft auf kultureller Ebene enger zu kooperieren.

Dabei hörte die Neusser Delegation auch von den Plänen, das alte Glockenspiel wieder erklingen zu lassen und die rheinische Stadt beteiligte sich am entsprechenden Fundraising. Und die Stadt Neuss beteiligt sich mit 40.000 € aus der kommunalen Kasse an dem Projekt und macht damit das Gießen einer der beiden großen Glocken möglich. Ganz nebenbei ruft die Stadt ihre Bürger und Unternehmer dazu auf, sich an dem Fundraising zu beteiligen.

In Löwen war und ist das Fundraising ein voller Erfolg. Privatpersonen, Unternehmen oder Serviceclubs, wie der Lions Club der Stadt, übernahmen die Finanzierung gleich mehrerer der insgesamt 40 Glocken. Sie Stadt selbst finanziert das Gegenstück zur von Neuss übernommenen Glocke. Insgesamt wird rund eine halbe Million Euro dazu benötigt. Von Anfang an unterstützt übrigens die Unesco, die Gesellschaft für Kultur und Wissenschaft der Vereinten Nationen, das Vorhaben.

