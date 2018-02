„Coming World Remember Me“ nennt sich das Projekt des flämischen Künstlers Koen Vanmechelen (kl. Foto), bei dem für jeden in Belgien gefallenen Soldaten und für jeden infolge von Kampfhandlungen ums Leben gekommenen Zivilisten eine Tonfigur gebrannt und aufgestellt werden soll. 600.000 Tote sollen es gewesen sein. Diese Zahl stammt aus den Namenslisten im „In Flanders Fields Museum“ in Ypern. Vanmechelen wählte Ton als Stoff für die Figuren aus, weil Ton eine weitverbreitete Erde in der Westhoek in Westflandern ist, wo 1914-1918 viele Schlachtfelder waren. Und Ton müsse man backen, so Vanmechelen. Feuer mache sie, die Figuren stark, doch im Feuer seien die Soldaten während des „Großen Krieges“ vielfach umgekommen…

