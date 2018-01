Andy Kockartz

A.Kockartz/Radio 2/Belga Die beiden größten Museen in Belgien, die sich mit dem Thema Erster Weltkrieg befassen, haben ein erfolgreiches Jahr 2017 hinter sich. Sowohl das In Flanders Fields Museum in Ypern, als auch das Memorial Museum Passchendaele in Zonnebeke konnte stark angestiegene Besucherzahlen verzeichnen.