Doch woher kommt dieser große Unterschied zwischen den bisher bekannten Zahlungen und den vorläufigen Ergebnissen der aktuellen „Namensliste“ her? Bisher trugen Historiker in diesem Zusammenhang lediglich Rechnung mit den ersten Kriegsmonaten 1914, als die deutschen Truppen in Belgien als Reaktion auf den hiesigen Widerstand äußerst brutal mit Mord und Brandschatzung reagierten. Doch auch in den folgenden Kriegsjahren verloren belgische Zivilisten ihr Leben in Kampfhandlungen oder unter anderem Umständen.

Der Krieg und die damit zusammenhängenden Entbehrungen für die betroffenen Zivilisten führten z.B. zu einer Typhusepidemie, die rund 1.000 Todesopfer mit sich brachte. Daneben sorgte laut Flanders Fields Museum die Zwangsarbeit, die belgische Bürger im eigenen Land oder in Deutschland auf Befehl der Besatzer verrichten mussten, nicht „nur“ für rund 2.000 Tote sondern für mindestens 8.000 Opfer. Die Schlussoffensiven haben zudem 1918 in Westflandern viele Dörfer in den Frontabschnitten völlig zerstört, wobei weitere rund 2.300 Zivilisten ihr Leben verloren. Bombardierungen und Artilleriebeschuss von allen Seiten haben zudem weitere mindestens 7.000 Menschenleben gefordert, so die jüngsten Erkenntnisse.

Derzeit suchen die Wissenschaftler nach genaueren Angaben zum Tod von rund 300 Seeleuten und von rund 400 Opfern von Explosionen von Bomben oder Granaten unmittelbar nach dem Krieg. Das größte Problem stellt lauf Pieter Trogh, dem Projektleiter der „Namensliste“, die Suche nach zwischen 1914 und 1918 ins Ausland geflohenen und dort verstorbenen oder ums Leben gekommenen Landsleuten dar.