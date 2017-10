Autor: A.Kockartz/Tijs Mauroo

A.Kockartz/Tijs Mauroo In Wijtschate im flämischen Heuvelland in Westflandern soll am Ortsrand ein neues Wohngebiet entstehen. Dort, wo in absehbarer Zeit neue Häuser gebaut werden sollen, befinden sich aber auch die Überreste eines für Historiker interessanten deutschen Schützengrabens aus dem Ersten Weltkrieg. Archäologen wollen „Höhe 80“ vor der Bebauung ausgraben und analysieren. Dazu brauchen sie Geld und dieses Geld soll über ein Crowdfunding eingenommen werden.