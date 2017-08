Lüdeking erinnert daran, dass auch der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel in Passendale war, doch habe sich die Veranstaltung an ein britisches Publikum gerichtet, doch eigentlich sei es so, dass Passendale wichtig für alle europäischen Länder sei. Schließlich hätten dort alle Soldaten das gleiche Los geteilt, denn sie hätten alle unter grausamen Umständen gekämpft und ein jeder habe sich dort auch Frieden gewünscht. Dabei denkt Botschafter Lüdeking nicht zuletzt auch an den weihnachtlichen Waffenstillstand Ende 1914, als alliierte und deutsche Soldaten gemeinsam Fußball gespielt hatten:

„Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die Deutschland aus den beiden Weltkriegen gelernt hat und die noch immer für unsere Außenpolitik bestimmend sind. Die europäische Einheit nach dem Zweiten Weltkrieg ist in erster Linie ein politisches Projekt. Es geht um die Erhaltung eines dauerhaften Friedens auf unserem Kontinent. Wir wollen kein deutsches Europa sondern ein europäisches Deutschland. Überdies können die Staaten in Europa nur gemeinsam Einfluss in dieser globalisierten Welt ausüben.“