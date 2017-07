A.Kockartz Der britische öffentlich-rechtliche Rundfunk BBC widmet den Gedenkfeierlichkeiten zum 100. Jahrestags der Schlacht von Passendale ein umfangreiches TV-Programm. Dabei werden die Last Post am Menentor und ein großes Medienspektakel vor der Lakenhalle in Ypern (Foto) live ausgestrahlt. Unser Haus, die VRT, wird diese Sendungen ebenfalls übertragen und zwar ab 21.20 Uhr online und im ersten TV-Programm één.