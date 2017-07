Eigentliches Ziel dieser desaströsen Schlacht war Ende Juli 1917 das Vorhaben der Alliierten, die deutschen Linien, die in einem Bogen rund um Ypern lagen, in einem Durchstoß zu durchbrechen, um dann weiter in Richtung Antwerpen vorstoßen zu können. Doch politische Fehlanalysen, eine schlechte Kommunikation zwischen den an den Angriffen beteiligten Armeeinheiten in Kombination mit einer gänzlich fehlenden Übersicht über das Kampfgelände führten dazu, dass das ganze Vorhaben misslang.

Nicht zuletzt lag das auch daran, dass die alliierten Generäle monatelang an ihrer gewählten Taktik festhielten, obwohl die ständigen Sturmangriffe auf die deutschen Linien kaum zu Geländegewinnen führten. Nach rund drei Monaten sinnlosem Gemetzel blieb die Situation so, wie sie vorher war: Die feindlichen Truppen lagen sich in ihren Stellungen weiter Auge in Auge und oft nur wenige 100 Meter voneinander entfernt gegenüber und die Frontlinie hatte sich fast kaum verändert.