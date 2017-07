Aus diesem Grunde wurde auf der Straße nach Menen in Ypern, auf der viele Soldaten, die unter der britischen Krone kämpften, an die Front zogen, ein Denkmal für diese Gefallenen errichtet: Das Menentor. Diese Gedenkstätte war seinerzeit die erste ihrer Art.

Victoria Wallace, die Direktorin der Commonwealth War Graves Commission, weilte anlässlich der Feierlichkeiten zum 90. Jahrestag der Einweihung des Menentors in Ypern: „Dies war das erste Denkmal für Vermisste, auf dem jeder einzelne Name zu lesen war. Es ist sehr bemerkenswert, dass auch heute noch, wenn so etwas passiert, wie 9/11, noch immer solche Denkmäler mit Namen errichtet werden. Dies war das erste davon.“

Gregory Andrews, der Botschafter Neuseelands in Belgien, war ebenfalls bei den Feierlichkeiten in Ypern. Er ist von der Symbolhaftigkeit dieses Menentors überzeugt: „Es wurde ein großes aber einfaches Monument gebaut, an dem den Vermissten gedacht werden kann. Jetzt können wir zu all jenen, für die wir hierherkommen sagen: ‚Er ist nicht vermisst. Er ist hier‘.“