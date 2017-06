Seit Ende der 1920er Jahre verwaltet das Königliche Institut für das künstlerische Kulturerbe (KIK) in Brüssel diese Sammlung und wertete diese in den vergangenen drei Jahren sorgfältig aus. Dabei wurden diese Glasplatten auch digitalisiert. Jetzt werden rund 100 dieser wunderbaren historischen Dokumente der Öffentlichkeit gezeigt. Und zwar bewusst nicht in einem Museum, sondern unter freiem Himmel im Brüsseler Warandepark, wo man viele Menschen aus der ganzen Welt erreichen will und kann.

Interessant ist dabei, dass einige Fotos Objekte zeigen, die aus den verschiedensten Gründen heraus heute nicht mehr existieren, z.B. weil sie Jahre später, während des Zweiten Weltkriegs, zerstört wurden oder weil sie, wie in Brüssel oftmals geschehen, Neubauprojekten weichen mussten (die Nordsüd-Verbindung der Eisenbahn oder der Bau des Justizpalastes, um nur zwei Beispiele zu nennen).

Dabei wird auch die Frage gestellt, warum die Deutschen seinerzeit diese Fotos anfertigten. Wollten sie sie nur erfassen? Oder die Kunstwerke nach einem Sieg nach Deutschland schaffen? Diese Fragen bleiben unbeantwortet im Raum stehen, was diese Geschichte auch in gewissem Maße spannend gestaltet. Die Deutschen selbst gaben dieser Aufgabe den vielsagenden Titel „Kunstschutz“.