Die Schlacht von Mesen begann mit einigen Feuergefechten und Scharmützeln ungefähr ab dem 21. Mai 1917. Diese Kämpfe liefen sich allerdings, wie viele von ihnen bereits vorher, fest und am Stellungskrieg an sich änderte sich nichts. Doch dann zündeten die Alliierten am 7. Juni 1917 gegen 3 Uhr 10 morgens 19 von insgesamt 22 Minen, die sie in den Monaten zuvor in 15 bis 30 Metern Tiefe in Stollen von bis zu 8.000 m Länge unter die deutschen Abwehrstellungen gegraben hatten.