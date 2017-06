"1917, Der totale Krieg in Flandern" ist der Überbegriff einer gemeinsamen Herangehensweise der sieben westflämischen Städte und Gemeinden Ypern, Mesen, Heuvelland, Zonnebeke, Houthulst, Langemark-Poelkapelle und Poperinge an die dramatischen Ereignisse vor genau 100 Jahren.

Zwei Ereignisse markieren den Sommer 1917 im Laufe des Ersten Weltkriegs in der heutigen Provinz Westflandern ganz besonders und zwar der Minenkrieg rund um Mesen und die dritte Schlacht um Ypern. In diesem Jahr eskalierte der Krieg in Flandern an allen Fronten und wurde zum "totalen Krieg", der zum ersten Mal in der Weltgeschichte quasi industrielle Ausmaße nahm und nichts und niemanden schonte.