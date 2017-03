VRT

A.Kockartz In der westflämischen Stadt Ypern wird am Aufbau der Sockel für die zeitlich befristete Rückkehr der Löwen am Menenpoort (Foto) gearbeitet. Diese Skulpturen standen ursprünglich seit 1822 vor der Lakenhalle der Stadt, doch diese wurde während des Ersten Weltkriegs zerstört. Danach wurden sie vor dem Menenpoort aufgestellt. Doch 1936 schenkte Ypern die Löwen der australischen Stadt Canberra.