Den Anfang der eigentlichen Feiern nimmt eine Zeremonie am britischen Soldatenfriedhof „Tyne Cot“ (kl. Foto) in der Westhoek am 31. Juli und danach folgt am 19. und 20. August ein schottisches Themenwochenende unter dem Titel „The long road to Passchendaele“.

Am 25. September findet eine Hommage an die gefallenen Soldaten aus Australien statt und am 12. Oktober eine weiter Gedenkfeier für die hier ums Leben gekommenen Soldaten aus Neuseeland. Der 14. Oktober wird ein Tag der Stille sein. Dieser wird an den 12.000 Soldatengräbern in Zonnebeke begangen. Dabei werden auch die Namen jener 35.000 Soldaten genannt, die seit dieser Schlacht als vermisst gelten. Der flämische Rocksänger Tom Barman (dEUS, Magnus, Taxiwars) wird an diesem Tag im Schloss von Zonnebeke ein Konzert zum Gedenken an die Ereignisse von damals geben.

Im Zuge dessen wurde das „Memorial Museum Passchendaele 1917“ einem gründlichen Facelift unterzogen und durch ein neues Szenario ergänzt (Foto oben). Doch auch das zum britischen Soldatenfriedhof „Tyne Cot“ gehörende Besucherzentrum wurde einer Renovierung unterzogen.