Noch ein Jahr (23. - 26. Mai), dann werden hunderte Millionen Europäer zur Wahlurne schreiten und ein neues Europäisches Parlament wählen. Sie werden darüber entscheiden, wer an der Spitze der nächsten Europäischen Kommission stehen wird. "Die Zukunft Europas liegt in ihrer Hand", betonte Tajani am Mittwoch bei der Pressekonferenz #EUElections2019 – one year to go.

Man sei auf dem richtigen Weg, freute sich Tajani, denn die jüngsten Ergebnisse der Eurobarometer-Umfrage, die in Brüssel präsentiert wurden, zeigen, dass sich stets mehr Menschen für die Europäische Union aussprechen, trotz Ausstiegs des Vereinigten Königreichs aus der Union. Erstmals seit 2007 sind zudem "60% der Befragten davon überzeugt, dass die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU eine gute Sache ist", betonte Tajani. In Belgien liegt dieser Anteil sogar noch höher, bei 67 Prozent.

Der Parlamentspräsident zeichnete ein Bild der Hoffnung für die kommenden Europawahlen 2019. Er sprach von positiven Indikatoren, allerdings sei das jetzt kein Grund für Selbstgefälligkeit. Gefahren, weiß Tajani, lauern nämlich überall in der EU. Diejenigen, die zerstören wollten, was wir gemeinsam erreicht hätten, brächten das Projekt EU, das durch friedliche Zusammenarbeit gekennzeichnet sei, in Gefahr.

So haben laut aktueller Eurobarometer-Umfrage nur 32 Prozent der Befragten angegeben, dass in der EU die richtige Richtung eingeschlagen wird. Auch für Belgien beträgt der Anteil nur 32 Prozent. Ganze 42 % (für Belgien gar 52%) ist hingegen der Ansicht, dass die Dinge in der EU in die falsche Richtung gehen.

