Der EU-Kommission liegen nicht ausreichend deutliche Beweise dafür vor, dass Belgien die europäischen Richtlinien in Sachen Staatsschuld und Haushalt nicht einhält, bzw. dass Belgien nicht genug dagegen unternimmt, so Kommissions-Vize Dombrovskis dazu. Er riet der belgischen Bundesregierung in seinem Bericht dazu, weniger Geld auszugeben.

Belgiens Premier Michel (kl. Foto) sprach nach der für Belgien positiven Entscheidung von einem ermutigenden Signal aus Richtung Europa: „Wir haben schon ausgezeichnete Resultate in Sachen Sanierung und Senkung unserer Schulden verbucht, doch das ist noch nicht genug. (…) Wir haben in den vergangenen drei, vier Jahren saniert, den Steuerdruck gesenkt und wir haben die Wahl getroffen, mehr auf die Sicherheit und auf den Kampf gegen den Terrorismus zu setzen.“

Deshalb sei der aktuelle EU-Bericht auch keine Überraschung: „Dieser Bericht ist in meinen Augen eine Ermutigung dazu, noch härter zu arbeiten und bis zum letzten Tag der laufenden Legislaturperiode Entscheidungen für Wachstum, für Investitionen, für Jobs und für die Sanierung zu treffen.“