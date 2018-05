12 % aller Belgier hingegen lehnen die EU und die Mitgliedschaft unseres Landes darin rundweg ab. Dies entspricht ebenfalls einem Anstieg gegenüber 2017 und zwar um 2 %.

Doch auch die Befürworter der EU in Belgien sind durchaus kritisch. So haben zwar 59 % aller Belgier die Ansicht, dass ihre Stimme innerhalb der EU zählt, doch sind auch 52 % der hiesigen Befragten der Ansicht, dass sich die Union „nicht in die richtige Richtung bewegt“.

Die „Europaskepsis“ nimmt also in der EU eher ab, obschon sie in einigen Mitgliedsländern auch zunimmt und zwar in besorgniserregender Höhe. Das ist z.B. der Fall in Österreich und in Italien sowie in einigen osteuropäischen Ländern.