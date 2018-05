belgaimages

A.Kockartz/Belga/dpa Bei ihrem Antrittsbesuch in Brüssel appelliert die neue deutsche Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) an die belgische Regierung, die alten und international umstrittenen Atommeiler abzuschalten. Sie führte dabei die Angst der Menschen aus dem Grenzgebiet zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden an.