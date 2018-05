Die flämische Tageszeitung De Morgen machte in dieser Woche die Rechnung und stellte fest, dass also knapp ein Viertel aller (potentiellen) Wähler in Brüssel EU-Expats sind. Das müsste doch eigentlich die hier zur Wahl stehenden Parteien interessieren? Doch die europäischen Einwanderer werden kaum angesprochen. So mag es nicht verwundern, dass sich bisher nur knapp 9 % aller EU-Europäer in Brüssel zur Teilnahme an den hiesigen Kommunalwahlen haben registrieren lassen. Deadline für die Einschreibung ist übrigens der 31. Juli.

Ob es viel mehr Expats sein werden, die am 14. Oktober in einer der Brüsseler Gemeinden zur Wahl gehen werden, bleibt abzuwarten. Letztes Mal, 2012, nahmen 13,7 % der EU-Bürger in der Hauptstadt daran teil. Nach Ansicht der regierungsunabhängigen Vereinigung Migration Policy Group (MPG) sieht es danach aus. Hier glaubt man, so De Morgen, dass die Expats in dieser Hinsicht einfach nur schlecht informiert sind.

Eine der Hemmschwellen könnte sein, dass man, einmal in die Wählerlisten eingetragen, unter die belgische Wahlpflicht fällt. Doch so einfach, wie es ist, sich einzuschreiben, so einfach ist es für Expats auch, sich wieder abzumelden. Schließlich bleiben viele von ihnen nicht besonders lange in Brüssel. Andere jedoch haben inzwischen ihren festen Wohnsitz hier.