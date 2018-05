A.Kockartz Die drei abgesetzten Regionalminister aus Katalonien, die sich noch in Belgien aufhalten, dürfen in unserem Land bleiben. Nach einen Beschluss der Ratskammer in Brüssel dürfen sie vorerst nicht an Spanien ausgeliefert werden. Damit geht die belgische Justiz nicht auf einen neuen EU-Haftbefehl von Seiten der spanischen Kollegen ein.