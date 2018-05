Dimitri Fourny, Fraktionsführer der französischsprachigen Christdemokraten (CDH) zeigte sich besorgt im Hinblick auf die geplanten Einsparungen in der Agrarpolitik. Er wollte wissen, was die Folgen der Einsparungen für die flämischen Landwirte sein würden. "Kleine Landwirtschaftsunternehmen und Familienbetriebe in Wallonien können nicht mehr leisten mit weniger Mitteln", so Fourny. Juncker versicherte den wallonischen Bauern jedoch, dass kein einziger wallonischer Landwirt europäische Förderungen verlieren würde.

2016 hatte das wallonische Parlement eine Zeit lang die Unterschrift für das CETA-Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada blockiert. Inzwischen sitzt eine neue Mehrheit in der wallonischen Regierung, nachdem die CDH die Zusammenarbeit mit den französischsprachigen Sozialisten (PS) aufkündigte und eine Regierung mit den französischsprachigen Liberalen (MR) bildete. Die Debatte mit Juncker verlief deshalb eher unspektakulär. Juncker witzelte: "Ich hatte mich schon an die Attacken des CDH-Vorsitzenden (Lutgen) während der CETA-Krise gewöhnt." Und um zu zeigen, dass alles wieder im Lot ist, fügte Juncker später hinzu: Würde er in Belgien wählen, würde er die CDH wählen.

Am morgigen 9. Mai, dem eigentlichen Europatag, wird Juncker vor dem flämischen Parlament in Brüssel sprechen.