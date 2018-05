In Belgien gelten jedoch Regeln, die eine solche Anfrage - spezifisch EU-Beamte betreffend - kompliziert gestalten, da ein EU-Beamter einen diplomatenähnlichen Status genießt und nicht unter das belgische Steuersystem fällt. Dies aber gilt in unserem Land als Voraussetzung für die Gewährung der Staatsbürgerschaft.



Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, in dessen Behörde alleine über 1.000 tausend Briten beschäftigt sind, will, dass EU-Beamte aus dem Vereinigten Königreich nicht länger der Unsicherheit ausgesetzt sind. Viele seiner Mitarbeiter haben Angst, nach dem Brexit ihren Job zu verlieren, so der Luxemburger. Bei einer Debatte im Europäischen Parlament richtete Juncker deshalb einen emotionalen Appell an den belgischen Premierminister, Charles Michel (MR).