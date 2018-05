Ein harter Brexit hat nach Ansicht der Uni Wageningen nicht nur Nachteile für die Fischerei in Großbritannien selbst, sondern auch in Belgien, in den Niederlanden und in Irland. Ein solcher „harter“ Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union würde wohl mit sich bringen, dass Großbritannien seine Hoheitsgewässer für Fischer aus der EU sperren wird.

Für Belgien und für die Niederlande würde sich dies als äußerst negativ erweisen, denn rund 40 % der Fangmenge beider Länder kommen aus britischen Gewässern und Fanggebieten. Alleine in Belgien führt dies laut der Studie der Universität von Wageningen zu einem Rückgang des Fischfangs um 6 %.

Und bis zum Jahr 2025 werden dadurch die Preise für Fisch in unserem Land um bis zu 2,6 % ansteigen. Zudem würde der Export von Fisch und von Fischerzeugnissen aus Belgien bis dahin um ein Volumen von rund 22 Mio. € sinken.