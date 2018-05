A.Kockartz Belgiens Premierminister Charles Michel (MR - Foto) plädierte am Donnerstagmorgen bei seiner Ansprache vor dem Europaparlament für ein starkes Europa, dass Schwerpunkte in Sachen Sicherheit, Einwanderung und Steuerwesen setzt. Doch laut Michel herrscht in der EU ein zu großer Wettbewerb der Mitgliedsländer untereinander, was sich gerade steuerlich als negativ erweise.