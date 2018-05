Sander Loones, EU-Abgeordneter der flämischen Nationaldemokraten N-VA, die zur Gruppe der Europäischen Konservativen und Reformern (ECR) gehört, fährt hingegen mit Kritik am EU-Haushaltsvorschlag der Kommission auf und er vermisst wirkliche Ambitionen in diesem Juncker-Papier. Loones kritisiert vor allem eine Konstante: „Die Mitgliedsstaaten werden mehr zahlen müssen.“ Der flämische Nationaldemokrat stellt fest, dass Belgien z.B. bis zu 600 Mio. € pro Jahr mehr an die EU überweisen muss: „Wer darf das bezahlen? Immer die gleichen! Und welche Länder empfangen Geld? Auch immer die gleichen! Das ist nicht richtig! Die Europäische Union ist mehr als nur eine Cashmaschine!“

Flanderns Ministerpräsident Geert Bourgeois (ebenfalls N-VA - kl. Foto) hingegen sieht eher positive Züge in dem Vorschlag. Er hat auch keine Bedenken gegen die Tatsache, dass sich der EU-Haushalt für den Zeitraum 2021-2027 erhöht. Allerdings bedauert er, dass dieses Budget „brexit-blind“ sei, will heißen, dass die Folgen des Brexit, des Austritts der Briten aus der EU, nicht ausreichend abgefedert wird.

Dass die EU-Länder danach nur noch die Hälfte der Zollrechte einbehalten dürfen, ist für den flämischen Landeschef nicht zu verantworten: „Das ausgerechnet in einem Augenblick, in dem einige Länder, vor allem rund um die Nordsee, mit den schweren und nachteiligen Folgen des Brexit konfrontiert werden und zusätzliche Ausgaben für Infrastruktur und IT für den Zoll und für Zollbeamte haben werden.“ Man werde die Entwicklung des EU-Haushaltes von flämischer und von N-VA-Warte her „konstruktiv und kritisch“ beobachten, so Bourgeois.