Autor: U. Neumann

U. Neumann Am 25. Mai tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung in vollem Umfang in Kraft. Die neuen, strengeren Regeln, sollen personenbezogene Daten besser schützen. Unternehmen und Organisationen müssen an diesem Tag die neuen Regeln eingeführt haben, sonst drohen ihnen saftige Bußgelder. Doch eine Hexenjagd werde es nicht geben, sagte der Staatssekretär für den Datenschutz, Philippe De Backer (Open VLD), in der VRT-Polittalkshow "De zevende dag".