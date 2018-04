Hasselt will gemeinsam mit der Provinz ihre Kandidatur zur Kulturhauptstadt Europas einreichen.

An diesem Samstag findet bereits ein erster Kongress mit möglichen Partnern statt. Die Stadtbeirätin für Kultur, Karolien Mondelaers, betonte: "Wir haben jetzt schon einige starke professionelle Kulturhäuser in Hasselt, wir haben mehr als 200 soziokulturelle Vereinigungen und einer von drei Hasseltern ist auf die ein oder andere Weise kreativ tätig. Wir denken also, dass wir zusammen ein starkes Angebot ausarbeiten können."