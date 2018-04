Europäische Union

U. Neumann/Belga/Blick.ch Dem bulgarischen Finanzminister Wladislaw Goranow zufolge zögerten einige EU-Mitgliedstaaten bei der schnellen Einführung der Digitalsteuer. "Einige Länder wollen keine kurzfristige Lösung", so Goranow an diesem Samstag auf dem informellen Treffen der Finanzminister der Euroländer in Sofia. Bulgarien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.