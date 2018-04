Auf der einen Seite verstreichen also Deadlines und das nicht nur in Belgien, denn wie De Tijd schreibt, hinkten andere Mitgliedsländer noch stärker hinterher. Auf der anderen Seite plant die Europäische Kommission schon weiter, in dem sie mehr Daten des öffentlichen Sektors zur Weiterverwendung verfügbar machen will. Ziel ist, maximal von der künstlichen Intelligenz und dem technischen Fortschritt profitieren zu können.

Doch überholt die Kommission mit ihren Vorschlägen derzeit nicht die Wirklichkeit in den Mitgliedsländern, die offensichtlich noch nicht einmal auf das Privacy-Gesetz, das am 25. Mai in Kraft treten soll, gut vorbereitet sind?

"Wie gesagt handelt es sich bei den gestrigen Vorschlägen noch nicht um verabschiedete Gesetze. Allerdings ist es richtig, dass viele Mitgliedstaaten erst sehr spät auf den Zug der Datenschutzgrundverordnung, die ab 25. Mai endlich in vollem Umfang geltend ist, aufgesprungen sind. Dies gibt zu denken, denn die Diskussionen sind bekanntlich in der letzten Legislaturperiode angestoßen und sogar beendet worden. In meinen Augen war und ist es wichtig, diese Verordnung jetzt konsequent umzusetzen, denn in Bezug auf die gewaltigen Veränderungen durch das Internet hinkt die Politik schon lange hinterher", betont Arimont.

Weiter fügt er hinzu: "Das zeigen nicht nur Skandale wie den um Cambridge Analytica, um nur einen zu nennen. Aus falscher Rücksichtnahme vor den nationalen Behörden, langsamer zu arbeiten, darf das kein Argument sein. Wichtig ist aber auch, dass all denen, die die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung anwenden müssen, eine konkrete Hilfeleistung angeboten wird. Es sind vor allem die kleinen Betriebe oder Vereine, denen dabei geholfen werden muss, die Bestimmungen der DGVO im Alltag umsetzen und einhalten zu können. Und hier sind in der Tat die nationalen Datenschutzbehörden gefordert."