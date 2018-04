Der Chefredakteur des flämischen Nachrichtenmagazins Knack, Bert Bultinck, stellt in der neuesten Ausgabe seiner Zeitschrift ebenfalls die Frage, wann die europäischen Christdemokraten endlich in der Orbán-Frage wach werden. Schließlich sei die Europäische Volkspartei die größte Kraft im EU-Parlament und mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), mit Les Républicains in Frankreich oder der Partido Popular von Mariano Rajoy in Spanien habe man doch Personal im Haus, um den Ungarn in die Schranken zu weisen.

Pascal Arimont, EU-Abgeordneter der christlich-sozialen CSP in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien und ebenfalls EVP-Mitglied, will, dass Orbáns Fidesz aus der Europäischen Volkspartei entfernt wird. Gegenüber unseren frankophonen Kollegen der RTBF sagte er deutlich: „In der Politik muss man deutlich und ehrlich sein. Wenn man bestimmte Grenzen, die die Partei gesetzt hat, überschreitet, kann man kein Teil mehr davon sein. Hier hat die Fidesz-Partei schon mehrmals die roten Linien überschritten. Wenn wir unsere eigenen Werte respektieren wollen, müssen wir sie ausschließen.“ Arimont will seinen Standpunkt bei der nächsten EVP-Sitzung vertreten.