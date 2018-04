Die Mitglieder von „La République en Marche!“, kurz LRM, richten sich dabei in erster Linie an Viertel in der Region Brüssel-Hauptstadt, in der besonders viele Expats aus Frankreich leben. Doch sie wollen sich auch überall in Brüssel zeigen und ihre Befragungen nicht nur auf Franzosen beschränken. Beim Startschuss in Elsene war auch Belgiens Expremier Guy Verhofstadt (Open VLD - kl. Foto), der Fraktionsvorsitzende der europäischen Liberalen Alde im EP, dabei. Der flämische Liberale hielt die Eröffnungsansprache an die LRM-treuen Brüsseler.

Die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ stellte sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob sich LRM und Alde im Hinblick auf die Europawahlen 2019 damit jetzt näher kommen, doch Guy Verhofstadt entgegnete, dass es derzeit noch zu früh sei, „um über die Wahlen zu spekulieren“. Verhofstadt sei am Samstag beim Auftakt zum „Großen Marsch für Europa“ dabei gewesen, weil er eine politische Idee vertrete, so die LRM-Veranstalter. Nicht mehr und nicht weniger…

Und doch besteht kaum ein Zweifel darüber, dass diese Veranstaltung und die Bürgerbefragungen zum Thema Europa in die Vorbereitungen von Emmanuel Macrons Europawahlkampf und in die Planungen zu einer Neuausrichtung der Union einfließen werden.