Auffallend ist, dass der KU Löwen etwa die Hälfte der Zahl belgischer Forschungsgelder zugesagt wurde. Die vier anderen Stipendien gehen an die Freie Universität von Brüssel, die UGent, das flämische Institut für Biotechnologie und die Katholische Universität von Louvain (Université Catholique de Louvain).

Insgesamt werden in diesem Jahr 269 europäischen Wissenschaftlern Fördergelder in Höhe von 653 Millionen Euro bewilligt. Die Mehrzahl der Fördergelder fließt in wissenschaftliche Einrichtungen in den größten europäischen Ländern: Das Vereinigte Königreich (66), Deutschland (42) und Frankreich (34).