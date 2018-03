Deutschland und Belgien sind besonders berufen, sich in enger Zusammenarbeit für einen neuen Aufbruch in Europa einzusetzen. Unsere beiden Länder teilen eine gemeinsame Vision von der Zukunft Europas. Diese speist sich gerade auch aus den Lehren, die wir aus den schrecklichen Kriegen des 20. Jahrhunderts gezogen haben. Wir wissen, dass die Europäische Union in erster Linie ein politisches Projekt ist, das uns mehr als 70 Jahre Frieden in Europa beschert hat. Umso verwunderlicher mutet es an, wenn jetzt einige europäische Partner offenbar Illusionen nachhängen und in Verkennung der Tatsachen ihr Heil in einem Rückzug ins nationale Schneckenhaus suchen. Gerade auch das hier in Belgien so präsente Gedenken an die Schrecken des Ersten Weltkrieges sollte uns eines Besseren belehren (vgl. auch den Beitrag, den wir zur deutschen Gedenkkultur ins Internet eingestellt haben: https://www.youtube.com/watch?v=DBCfx6l7LsQ).