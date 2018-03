Die EU-Staats- und Regierungschefs sind sich einig: Russland steckt hinter dem Giftgasanschlag an dem Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tocher in Salisbury.

Nach knapp drei Stunden geben sie der britischen Regierung Recht, dass es "keine andere plausible Erklärung" hierfür gebe.

Ab nächster Woche werden mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union als Reaktion auf den Giftanschlag in Salisbury Maßnahmen gegen Russland auf nationaler Ebene nehmen. Das hat die Präsidenting Litauens, Dalia Grybauskaite, zum Auftakt des zweiten Gipfeltages an diesem Freitag in Brüssel wissen lassen.

Nach Auffassung von Grybauskaite habe die britische Premierministerin Theresa May beim Abendessen "sehr eindeutige, vertrauensvolle" Informationen über die Tatsache des Anschlags in Salisbury geliefert. "Das hat unsere Entscheidung beeinflusst, den Ton zu verschärfen", so die Präsidentin. Gemeinsam haben die Staats- und Regierungschefs entschieden, den EU-Botschafter in Moskau abzuziehen und zu Beratungen nach Brüssel zu beordern.

Es wurde aber auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich scharf reagiert. "Die gemeinsame Reaktion fand gestern statt. Ab nächster Woche werden viele Mitgliedsländer nationale Maßnahmen nehmen", sagte Grybauskaite. So gab der irische Premier Leo Varadkar zu verstehen, dass seine Regierung in den nächsten Tagen ein Sicherheitsscreening an russischen Diplomaten in seinem Land durchführen werde.