Mit zwei Vorschlägen will die Euorpäische Kommission das Problem großer Internetunternehmen wie Google und Facebook in Europa angehen. Die Unternehmen erzielten zwar enorme Gewinne in Europa, bezahlten aber kaum Steuern, heißt es. Mit den beiden Vorschlägen will die EU zu einer faireren Besteuerung digitaler Geschäftstätigkeiten in der EU beitragen.

Beim ersten Vorschlag soll kurzfristig eine vorläufige Steuer eingeführt werden. Es wäre eine Zwischensteuer für die wichtigsten digitalen Tätigkeiten, die derzeit in der EU überhaupt nicht besteuert werden.

Der zweite Vorschlag sieht die Einführung einer Steuer an dem Ort vor, an dem über digitale Kanäle signifikante

Interaktionen zwischen Unternehmen und Nutzern stattfinden. Die Gewinne sollen dort registriert und besteuert werden. Das Unternehmen muss hierfür nicht physisch in dem Mitgliedstaat anwesend sein. Diese Option ist die von der Kommission bevorzugte langfristige Lösung. "Die neuen Vorschriften würden sicherstellen, dass Online-Unternehmen genauso wie herkömmliche Unternehmen einen Beitrag zu den öffentlichen Einnahmen leisten", heißt es in einem Pressebericht der Kommission hierzu.