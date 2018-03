A.Kockartz Die Europäische Union stellt Belgien für das nächste Schuljahr 5 Mio. € zur Verfügung, um in Schulen kostenlos Milch, Früchte, Obst und Gemüse zu verteilen. Die EU-Kommission investiert insgesamt rund 250 Mio. € für dieses Projekt, in dessen Rahmen 80.000 Schulen in der gesamten Union vitaminreiches und gesundes Essen Ausgeben können.