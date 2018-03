A.Kockartz Die Oosterweel-Verbindung in Antwerpen, die den enormen Verkehrsfluss in der Hafenmetropole in den Griff bekommen soll, kann von einem Kredit über 1 Mia. € von Seiten der Europäischen Investitionsbank (EIB) profitieren. Für Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever (N-VA) ist dies eine „phantastische Anerkennung“.