Bart Staes, der für die flämischen Grünen (Groen) im EU-Parlament sitzt, nannte diese Blitzoperation diese Woche in der VRT-Politsendung „Terzake“ („Zur Sache“) eine Machtergreifung der Christdemokraten: „Wir wollen, dass der EU-Kommissar, der für Personalfragen zuständig ist, uns erklärt, was geschehen ist und ob dies den Regeln entspricht. Es sieht danach aus, als ob dieser Vorgang am Rande des Gesetzlichen verlaufen ist, wenn nicht sogar ein bisschen darüber.“

Für den flämischen und europäischen Grünen ist diese Ernennung schlicht und einfach ein Putsch der Christdemokraten in der EU: „In der Europäischen Union ist der Präsident ein Christdemokrat, genau wie der Kommissionsvorsitzende und der Vorsitzende des Europaparlaments. Und jetzt ist der Generalsekretär der EU-Kommission ebenfalls ein Christdemokrat. Das bedeutet, dass das gesamte demokratische System von ‚checks and balances‘, von Macht und Gegenmacht, nicht mehr funktioniert. Das ist eine Machergreifung, die an diktatorische Regimes erinnert.“

Kommission Santer in den 90er Jahren

Bart Staes erinnert daran, dass die EU-Kommission aufpassen müsse, nicht die gleichen Fehler zu machen, wie die Santer-Kommission Ende der 1990er Jahre. Diese stolperte über die Tatsache, dass sie das EU-Parlament nicht respektierte. Am Montag findet im EU-Parlament in Straßburg eine Debatte zum Fall Selmayr statt.