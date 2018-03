Für die flämische Christdemokratin Marianne Thyssen (CD&V/EVP) ist der Durchbruch im Kampf gegen Sozialdumping in der Europäischen Union ein „Meilenstein“, denn niemand hatte wohl gedacht, dass ihr das gelingen werde. Doch die EU-Kommissarin für Arbeit und Soziales sorgte für eine Regelung, die EU-weit, speziell aber auch in Belgien nicht unterschätzt werden sollte.

Der europaweite freie Verkehr von Waren, Personen und Dienstleistungen hat vielen einen Vorteil gebracht, doch er hat auch eine dunkle Seite, denn er ermöglicht eine ungeahnte Form von Sozialdumping. Vor allem Belgien sorgt mit seinen überdurchschnittlich hohen Lohn- und Gehaltskosten für eine enorme Anziehungskraft für billige Arbeitskräfte aus dem (EU-)Ausland.

Alleine im Jahr 2016 arbeiteten schätzungsweise 214.000 Arbeitnehmer aus EU-Ländern in Belgien, in denen die Einkommen deutlich niedriger liegen, vor allem aus Osteuropa - etwa die Hälfte davon ist in der hiesigen Bauwirtschaft tätig. Gerade in diesem Bereich, aber auch im Transportsektor, sorgt dies noch immer für wirtschaftlichen Schaden. Rund 20.000 Bauarbeiter haben in den letzten fünf Jahren in unserem Land ihren Job verloren, weil Osteuropäer deren Arbeit günstiger erledigten. Wenn Billiglohnarbeiter aus der Europäischen Union in anderen EU-Ländern permanent beschäftigt sind, nennt man das allgemeinhin „Entsenden“ oder „Detachieren“.

Diese Begriffe sorge seit Jahren für wirtschaftliche Spannungen in Westeuropa, z.B. in Belgien, Frankreich, Großbritannien oder in den Niederlanden. Dieser Missbrauch der sozialen Möglichkeiten führt hier zu Arbeitsplatzverlusten und nicht zuletzt auch zu einem negativen Image für die EU bis hin zu ausländerfeindlicher Haltung (siehe Brexit in Großbritannien). In den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern wird dies jedoch als wettbewerbsfördernde Umstände angesehen und mit Händen und Füßen verteidigt. Beide „Welten“ ringen seit langem um eine akzeptable Lösung.