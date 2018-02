Auch in der Handhabung der Demokratie sind die Belgier positiver eingestellt, als der europäische Durchschnitt. EU-weit sind nur fünf von 10 Bürgern mit dem Funktionieren ihrer Demokratie zufrieden, während dies der Fall bei sieben von 10 Belgiern ist. Allerdings sind die Belgier in Sachen Vertrauen in die Politik ihres Landes eher zurückhaltend. Nur einer von zwei Landsleuten hat Vertrauen in die Regierung und das Parlament unseres Landes und nur 22 % der Befragten in Belgien hält die Parteien für vertrauenswürdig.

Auf Ebene der regionalen Parlamente oder der Städte und Gemeinden hingegen sieht die Sache in Belgien ganz anders aus. Hier gegenüber sind 64 % der Befragten eher positiv eingestellt. Übrigens geben die Hälfte aller Belgier an, als Quelle für politische Nachrichten das Fernsehen zu nutzen. Das Internet (15 %) und die geschriebene Presse (12 %) schneiden hier deutlich schlechter ab.